Российский теннисист устроил скандал после вылета с US Open Теннисист Даниил Медведев разбил ракетку после вылета в первом круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге Открытого чемпионата США, сообщается на сайте турнира. На эмоциях спортсмен вдребезги разбил свою ракетку.

На старте US Open россиянин уступил Бенжамену Бонци из Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу француза. При этом Бонци мог завершить встречу еще в третьем сете, но не подал на матч.

Медведев после проигрыша не сразу покинул корт, а еще несколько минут просидел в кресле. В какой‑то момент он взял в руки одну из ракеток и разбил инвентарь о скамейку.

Тем временем российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из Открытого чемпионата США на старте турнира, проиграв представительнице Индонезии Джанис Чен, занимающей 149-е место в рейтинге WTA. Россиянка уступила со счетом 4:6, 6:4, 4:6. Встреча длилась 2 часа 12 минут.

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге, начнет выступление на Открытом чемпионате США с матча против американки Алисии Паркс. Соперница россиянки находится на 71-й позиции рейтинга.