Российская теннисистка проиграла индонезийке на турнире в США Российская теннисистка Кудерметова проиграла 147-й ракетке мира Чен в США

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из Открытого чемпионата США на старте турнира, проиграв представительнице Индонезии Джанис Чен, занимающей 149-е место в рейтинге WTA. Россиянка уступила со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Встреча длилась 2 часа 12 минут. Матч первого круга проходил на хардовых кортах Нью-Йорка.

Для 23-летней Чен это первый выход в основную сетку турниров Большого шлема. Во втором круге она встретится с победительницей US Open 2021 года Эммой Радукану из Великобритании.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге, начнет выступление на Открытом чемпионате США с матча против американки Алисии Паркс. Соперница россиянки находится на 71-й позиции рейтинга. Турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.

До этого завершилось выступление Андреевой и Даниила Медведева на US Open 2025 в миксте. Они не смогли пройти в полуфинал, уступив в четвертьфинале паре Джессика Пегула — Джек Дрейпер со счетом 1:4, 1:4. В ходе матча российские спортсмены не выполнили ни одной подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали единственный брейк-пойнт.