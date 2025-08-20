Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 09:03

Теннисисты Андреева и Медведев не справились с Пегулой и Дрейпером

Андреева и Медведев завершили выступление в миксте на US Open 2025

Мирра Андреева и Даниил Медведев Мирра Андреева и Даниил Медведев Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев завершили выступление на US Open 2025 в миксте, не сумев пройти в полуфинал, сообщает Sports.ru. В четвертьфинальном матче дуэт проиграл Джессике Пегуле из США и Джеку Дрейперу из Великобритании с результатом 1:4, 1:4.

В ходе матча Андреева и Медведев не сумели провести ни одной подачи навылет, совершили шесть двойных ошибок и упустили единственный брейк-пойнт. Также из US Open 2025 выбыл другой россиянин — Андрей Рублев. Таким образом, на турнире не осталось больше спортсменов, представляющих Россию.

Ранее Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати опустил голову в морозилку. Спортсмен плохо переносил жару и пытался охладиться таким необычным способом.

До этого польская теннисистка Ига Швентек, экс-первая ракетка мира, одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Цинциннати. Соревнования с призовым фондом более $5,1 млн (свыше 410 млн рублей) завершились со счетом 7:5, 6:4 в пользу Швентек. Матч продолжался 1 час 49 минут.

теннис
Нью-Йорк
спорт
Даниил Медведев
