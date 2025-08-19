Стал известен победитель турнира категории WTA 1000 в Цинциннати Польская теннисистка Швентек обыграла Паолини в финале турнира в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Швентек, экс первая ракетка мира, одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Цинциннати. Соревнования с призовым фондом более $5,1 млн (свыше 410 млн рублей) завершились со счетом 7:5, 6:4 в пользу Швентек.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Победа в турнире позволила Швентек подняться на вторую строчку рейтинга WTA. В свою очередь Паолини сохраняет восьмую позицию.

Для 24-летней Швентек эта победа стала второй в текущем сезоне и 24-й в профессиональной карьере. В июле польская теннисистка добилась крупного успеха на Уимблдоне, обыграв американку Аманду Анисимову в финале.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила итальянке Жасмин Паолини в полуфинале турнира WTA в Цинциннати. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу итальянской спортсменки, которая на турнире была посеяна под седьмым номером.

До этого российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати опустил голову в морозилку. Спортсмен плохо переносил жару и пытался охладиться таким необычным способом.