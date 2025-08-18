Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянка Кудерметова уступила итальянке в теннисном турнире WTA

Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова Фото: IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила итальянке Жасмин Паолини в полуфинале турнира WTA в Цинциннати. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу итальянской спортсменки., которая на турнире была посеяна под седьмым номером.

Кудерметова шла без посева. В финале Паолини встретится с третьей ракеткой мира — польской теннисисткой Игой Свентек, которая в полуфинале одолела казахстанку Елену Рыбакину (7:5, 6:3).

Веронике Кудерметовой 28 лет, она занимает 36-е место в рейтинге WTA. Теннисистка имеет в активе два одиночных титула WTA и лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В составе сборной России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. В парном разряде Кудерметова выиграла девять титулов, включая Итоговый турнир WTA в 2022 году и Уимблдон в 2025-м.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати опустил голову в морозилку. Спортсмен плохо переносил жару и пытался охладиться таким необычным способом.

