Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:21

Теннисист Медведев сунул голову в морозилку во время матча с Уолтоном в США

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Joris Verwijst\IMAGO/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати с трудом переносил жару, сообщает «Газета.Ru». По данным издания, по ходу поединка спортсмен даже опустил голову в морозилку и прикладывал полотенце.

Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Медведев реализовал один брейк-пойнт из шести, сделал восемь двойных ошибок и 18 подач навылет. На счету Уолтона три двойные ошибки, пять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта. Итоговый результат — 7:6 (7:0), 4:6, 1:6. За выход в следующий раунд Уолтон сразится с чехом Иржи Легечкой.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил о решении принять участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати сразу после финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто. Спортсмен уступил американскому теннисисту Бену Шелтону со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.

теннис
Даниил Медведев
Цинциннати
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол предположил, какой вариант Россия и США предложат Украине
В ЛНР экс-сотрудников СБУ осудили за вымогательство
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.