Теннисист Медведев сунул голову в морозилку во время матча с Уолтоном в США

Российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати с трудом переносил жару, сообщает «Газета.Ru». По данным издания, по ходу поединка спортсмен даже опустил голову в морозилку и прикладывал полотенце.

Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Медведев реализовал один брейк-пойнт из шести, сделал восемь двойных ошибок и 18 подач навылет. На счету Уолтона три двойные ошибки, пять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта. Итоговый результат — 7:6 (7:0), 4:6, 1:6. За выход в следующий раунд Уолтон сразится с чехом Иржи Легечкой.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил о решении принять участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати сразу после финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто. Спортсмен уступил американскому теннисисту Бену Шелтону со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.