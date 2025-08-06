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06 августа 2025 в 11:17

Травма лишила теннисистку Андрееву «тысячника» в Цинциннати

Россиянка Андреева пропустит турнир WTA 1000 в Цинциннати

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы, передает «Чемпионат». Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева неудачно подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.

Турнир в Цинциннати стартует 7 августа. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. В нынешнем сезоне Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла первой ракетке мира Иге Швентек.

Тем временем стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев проиграл четвертой ракетке мира Тейлору Фрицу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американца. Всего теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

До этого российская теннисистка Анна Калинская проиграла канадке Лейле Фернандес в финале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. Таким образом 26-летняя россиянка проиграла третий финал в своей карьере. Ранее она уступала итальянке Ясмин Паолини в Дубае и американке Джессике Пегуле в Берлине.

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