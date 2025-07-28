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28 июля 2025 в 07:17

Российская теннисистка проиграла в финале турнира WTA

Калинская проиграла Фернандес в финале теннисного турнира в Вашингтоне

Анна Калинская Анна Калинская Фото: Dennis Agyeman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла канадке Лейле Фернандес в финале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. Таким образом 26-летняя россиянка проиграла третий финал в своей карьере. Ранее она уступала итальянке Ясмин Паолини в Дубае и американке Джессике Пегуле в Берлине.

В свою очередь для 22-летней Фернандес, которая является 36-й ракеткой мира, это первый титул в сезоне. До этого она трижды уже становилась триумфатором турниров WTA.

Ранее собака Калинской выбежала на корт после ее победы в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Россиянка обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:3, 7:5. Когда Калинская заметила выбежавшую на корт таксу по имени Белла, то взяла ее на руки и помахала зрителям лапой питомца.

Тем временем россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.

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