Такса выбежала на корт поддержать российскую теннисистку Собака Калинской выбежала на корт после победы теннисистки в Вашингтоне

Собака российской теннисистки Анны Калинской выбежала на корт после ее победы в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Россиянка обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:3, 7:5.

Когда Калинская заметила выбежавшую на корт таксу по имени Белла, то взяла ее на руки и помахала зрителям лапой питомца. После этого собака терпеливо ждала, пока спортсменка соберет вещи.

В этом году мы стали много путешествовать вместе, особенно на поздних стадиях. Она приносит мне удачу и позитив, она очень особенная для меня, — прокомментировала случившееся Калинская.

Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.

Матч между россиянином и французом несколько раз прерывали. Сначала во втором сете медицинскую паузу взял Медведев, затем при счете 1:6, 6:4, 5:4 в пользу Муте игру останавливали на час из-за грозы. После паузы россиянин отдал свою подачу и проиграл матч.