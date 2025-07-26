Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 13:42

Такса выбежала на корт поддержать российскую теннисистку

Собака Калинской выбежала на корт после победы теннисистки в Вашингтоне

Анна Калинская Анна Калинская Фото: Justin Cooper/Zuma/TASS

Собака российской теннисистки Анны Калинской выбежала на корт после ее победы в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Россиянка обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:3, 7:5.

Когда Калинская заметила выбежавшую на корт таксу по имени Белла, то взяла ее на руки и помахала зрителям лапой питомца. После этого собака терпеливо ждала, пока спортсменка соберет вещи.

В этом году мы стали много путешествовать вместе, особенно на поздних стадиях. Она приносит мне удачу и позитив, она очень особенная для меня, — прокомментировала случившееся Калинская.

Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.

Матч между россиянином и французом несколько раз прерывали. Сначала во втором сете медицинскую паузу взял Медведев, затем при счете 1:6, 6:4, 5:4 в пользу Муте игру останавливали на час из-за грозы. После паузы россиянин отдал свою подачу и проиграл матч.

собаки
теннис
США
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Украины указал на подготовку атаки НАТО на Россию
Школьник скончался после купания в озере с «пожирателем мозга»
Раскрыто, кто мог выманить у пенсионерки 20 слитков золота и 63 млн рублей
Пенсионерка отдала мошенникам 20 слитков золота ради «ключей от домофона»
Российские военные 8 км несли раненого офицера ВСУ до точки эвакуации
Не уступил и лишился прав? Как пропускать машины с мигалками, изменения ПДД
Составлен список звезд Голливуда, которые поддерживают Россию на СВО
В Россию пришли заморозки в июле? Какая погода будет в Москве и Петербурге
Появились новые данные о состоянии экс-футболиста «Спартака»
Такса выбежала на корт поддержать российскую теннисистку
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченца за драку в ЛНР. Что известно?
Известный автор детективов умер в 81 год
Россияне массово жалуются на сбой у одного мобильного оператора
Десятки тысяч человек вышли на протест против Санду в Кишиневе
Камбоджийские военные вторглись на территорию Таиланда, но были отброшены
Катар пригрозил остановить поставки газа в Евросоюз
Затянутый черным дымом украинский город попал на видео
Пять человек погибли при нападении на судебное управление в Иране
Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках
Идеальный салат Цезарь: быстро и просто
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.