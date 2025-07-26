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26 июля 2025 в 07:45

Француз выбил экс-первую ракетку России с турнира в США

Теннисист Медведев проиграл Муте в четвертьфинале турнира ATP в Вашингтоне

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.

В финале квалификации француз уступил китайцу У Ибину, но прошел дальше после того, как один из участников основной сетки снялся с турнира. Матч между россиянином и французом несколько раз прерывали. Сначала во втором сете медицинскую паузу взял Медведев, затем при счете 1:6, 6:4, 5:4 в пользу Муте игру останавливали на час из-за грозы. После паузы россиянин отдал свою подачу и проиграл матч. Соперником Муте в полуфинале станет австралиец Алекс де Минаур.

Ранее первая ракетка России и 10-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в третий раунд турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет $2,4 млн (188,2 млн рублей). В матче второго круга спортсмен проиграл 67-й ракетке мира американцу Лернеру Тьену со счетом 5:7, 2:6.

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