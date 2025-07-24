Рублев вылетел с турнира в Вашингтоне после проигрыша 67-й ракетке мира

Рублев вылетел с турнира в Вашингтоне после проигрыша 67-й ракетке мира Рублев проиграл во втором круге турнира АТП в Вашингтоне

Первая ракетка России и 10-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в третий раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет $2,4 млн (188,2 млн рублей), сообщается на сайте турнира. В матче второго круга спортсмен проиграл 67-й ракетке мира американцу Лернеру Тьену со счетом 5:7, 2:6. Всего они провели на корте 1 час 31 минуту.

В рамках встречи Рублёв шесть раз подал на вылет, допустил восемь двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Тьена шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре брейк-пойнта из шести. В третьем раунде соперником Тьена станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона. Итальянец выиграл матч со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом турнира в Лондоне. Финал продолжался три часа и четыре минуты.

До этого российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элизе Мертенс стали победительницами Уимблдона-2025 в женском парном разряде. В финальном матче они одержали победу над тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийской спортсменкой Еленой Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4.