Назван победитель финала Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона, сообщается на сайте турнира. Итальянец выиграл матч со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом турнира в Лондоне.

В решающем матче Синнер уступил первую партию, но затем трижды подряд взял сет. Финал продолжался три часа и четыре минуты.

Синнер прервал 24-матчевую победную серию Алькараса, который не проигрывал с апреля. До этого момента лучший результат итальянца на Уимблдоне был в полуфинале в 2023 году.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс выиграли Уимблдон в женском парном разряде, обыграв в финале пару Се Шувэй и Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4. Для Кудерметовой эта победа оказалась исторической — она стала первой российской чемпионкой Уимблдона в парном разряде с 2017 года.

Ранее на московской «ЦСКА-Арене» состоялся благотворительный «Матч года» — 2025 между сборными звезд НХЛ и КХЛ, завершившийся разгромной победой североамериканской команды со счетом 15:3. В составе звезд НХЛ выступили Александр Овечкин, Андрей Василевский, Артемий Панарин и другие российские легионеры. За КХЛ играли Александр Радулов, Никита Нестеров и другие ведущие игроки российского чемпионата.