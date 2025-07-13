Определен победитель «Матча года» между звездами НХЛ и КХЛ Звезды НХЛ одержали сокрушительную победу в «Матче года» со счетом 15:3

Благотворительный «Матч года — 2025. Все звезды хоккея», в рамках которых сошлись известные российские игроки Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги, завершился со счетом 3:15 в пользу НХЛ. Игра состоялась на льду московского стадиона «ЦСКА-Арена». Трансляцию вел Первый канал.

В состав отечественных звезд НХЛ вошли такие игроки, как Александр Овечкин из клуба «Вашингтон Кэпиталз», Андрей Василевский из «Тампа-Бэй», Сергей Бобровский из «Флориды», Артемий Панарин из команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Василий Подколзин из «Эдмонтона» и другие известные игроки.

За КХЛ же выступили Александр Радулов из «Локомотива», играющий за ЦСКА Никита Нестеров, Дамир Шарипзянов из «Авангарда», Николай Голдобин из «Спартака» и прочие звезды отечественного хоккея.

Ранее Овечкин заявил, что остаться в живых является для него приоритетом на благотворительном матче года. Он подчеркнул, что только недавно прибыл в Россию с турецкой территории. Хоккеист также отметил необходимость играть осторожно и плавно. Главное, чтобы не убили, иронично добавил капитан «Вашингтона».