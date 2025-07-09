«Главное, чтобы не убили»: Овечкин назвал главную цель на Матче года

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что самое главное для него в благотворительном Матче года — остаться в живых. Слова хоккеиста с пресс-конференции, посвященной мероприятию, передает корреспондент NEWS.ru. Овечкин напомнил, что только вчера, 8 июля, прилетел с летнего отдыха в Турции.
Я только из Турции прилетел. Самое главное, чтобы меня не убили. Будем осторожно, плавно играть, — с иронией сказал Овечкин.
Ранее агент Овечкина Глеб Чистяков подтвердил, что хоккеист прилетел в Москву. Ему предстоит принять участие в Матче года, в котором встретятся российские игроки НХЛ и КХЛ. Мероприятие состоится 13 июля на «ЦСКА Арене». До этого Овечкин и другие игроки проведут открытую тренировку.
Telegram-канал SHOT сообщил, что Овечкин потратил более 8 млн рублей на отдых в Турции. По его информации, спортсмен на месяц выкупил виллу в пятизвездочном отеле в городе Кемер. На территории виллы, которая вмещает от 10 до 12 гостей, есть бассейн, джакузи и сауна, а также отдельный выход на пляж. По данным канала, за одну ночь там Овечкин платил 340 тысяч рублей.