«Главное, чтобы не убили»: Овечкин назвал главную цель на Матче года Овечкин перед Матчем года выразил надежду, что его не убьют на льду

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что самое главное для него в благотворительном Матче года — остаться в живых. Слова хоккеиста с пресс-конференции, посвященной мероприятию, передает корреспондент NEWS.ru. Овечкин напомнил, что только вчера, 8 июля, прилетел с летнего отдыха в Турции.

Я только из Турции прилетел. Самое главное, чтобы меня не убили. Будем осторожно, плавно играть, — с иронией сказал Овечкин.

Ранее агент Овечкина Глеб Чистяков подтвердил, что хоккеист прилетел в Москву. Ему предстоит принять участие в Матче года, в котором встретятся российские игроки НХЛ и КХЛ. Мероприятие состоится 13 июля на «ЦСКА Арене». До этого Овечкин и другие игроки проведут открытую тренировку.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Овечкин потратил более 8 млн рублей на отдых в Турции. По его информации, спортсмен на месяц выкупил виллу в пятизвездочном отеле в городе Кемер. На территории виллы, которая вмещает от 10 до 12 гостей, есть бассейн, джакузи и сауна, а также отдельный выход на пляж. По данным канала, за одну ночь там Овечкин платил 340 тысяч рублей.