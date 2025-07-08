Агент Овечкина сообщил важную новость о хоккеисте

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся из отпуска в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на агента игрока Глеба Чистякова. Хоккеист отправился на отдых 7 июня.

Александр вернулся в Москву, — заявил собеседник агентства.

Овечкину предстоит принять участие в Матче года, в котором встретятся российские игроки НХЛ и Континентальной хоккейной лиги. Мероприятие состоится 13 июля на «ЦСКА-Арене». До этого Овечкин и другие игроки поведут открытую тренировку.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что не видит политических мотивов в решении НХЛ Овечкину давать интервью в России. По его мнению, это может быть связано с деталями контракта, ведь лига снимает фильм про спортсмена. Свищев напомнил, что Овечкин является мировым брендом и легендой хоккея.

До этого белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас заявил, что Овечкину не дадут спокойно жить в России. Спортсмен добавил, что нет ничего плохого в новых жизненных вызовах.