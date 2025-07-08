В Госдуме отреагировали на запрет Овечкину давать интервью в России Депутат Свищев не увидел политических причин в запрете Овечкину на интервью в РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что не видит политических мотивов в решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать интервью в России. По его мнению, это может быть связано с деталями контракта, ведь лига снимает фильм про спортсмена. Свищев напомнил, что Овечкин является мировым брендом и легендой хоккея.

Официальная версия – НХЛ делает фильм про Овечкина, и режиссеры хотят некий эксклюзив. Если причина действительно в этом, я не вижу никаких сложностей. Так часто бывает, когда основным условием для актеров, участников является конфиденциальность. Наверное, это обусловлено условиями контракта. Здесь не надо искать политическую составляющую. Овечкин — мировой бренд, легенда мирового хоккея, — сказал Свищев.

Ранее сообщалось, что Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха. Это решение связано с тем, что НХЛ снимает большой фильм о хоккеисте. Исключения сделаны только для спонсоров и пресс-конференций. Исключения сделаны только для спонсоров и пресс-конференций.