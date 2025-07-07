Овечкину запретили давать интервью в России

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха, сообщает «Матч ТВ». Это решение связано с тем, что НХЛ снимает большой фильм о хоккеисте. Исключения сделаны только для спонсоров и пресс-конференций.

К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ — лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что Овечкин является великим спортсменом в российской истории. Он заявил, что россияне должны быть благодарны Овечкину за популяризацию этого вида спорта в стране.

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас заявил, что Овечкину не дадут спокойно жить в России. Спортсмен добавил, что нет ничего плохого в новых жизненных вызовах.