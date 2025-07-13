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13 июля 2025 в 17:42

Российская теннисистка Кудерметова выиграла в финале Уимблдона

Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова Фото: IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элизе Мертенс стали победительницами Уимблдона-2025 в женском парном разряде, сообщается на сайте соревнований. В финальном матче они одержали победу над тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийской спортсменкой Еленой Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Эта победа стала для Кудерметовой исторической — она стала первой российской теннисисткой с 2017 года, выигравшей престижный турнир в парном разряде. В 2021 году Кудерметова в паре с Еленой Весниной уступила в финале как раз дуэту Мертенс и Се Шувэй.

Ранее российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла экс первую ракетку мира Викторию Азаренко в первом круге Уимблдона. Матч в Лондоне завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:1 в пользу россиянки, которая прошла в основную сетку благодаря квалификации.

До этого россиянин Даниил Медведев досрочно завершил выступление на Уимблдоне, проиграв в первом круге французу Бенджамину Бонзи (7:6, 3:6, 7:6, 6:2). Для российской ракетки это стало первым поражением в стартовом матче турнира.

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