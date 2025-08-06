Рублев проиграл четвертой ракетке мира и вылетел с «Мастерса» в Торонто

Рублев проиграл четвертой ракетке мира и вылетел с «Мастерса» в Торонто Рублев проиграл Фрицу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл четвертой ракетке мира Тейлору Фрицу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто, сообщили организаторы соревнований. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американца. Всего теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

В полуфинале Фриц встретится с Беном Шелтоном, который в четвертьфинале обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:3, 6:4. Соревнования завершатся 7 августа. В прошлом сезоне турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская проиграла канадке Лейле Фернандес в финале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут.

До этого стало известно, что россиянин Даниил Медведев проиграл Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.