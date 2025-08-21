Названа первая противница теннисистки Андреевой на US Open Теннисистка Андреева сыграет первый матч на US Open с американкой Паркс

Первая ракетка России Мирра Андреева начнет первый круг Открытого чемпионата США по теннису с матча с американкой Алисией Паркс, сообщается на сайте US Open. Отмечается, что россиянка является пятой ракеткой мира, в то время как ее соперница — 71-й.

В четвертом турнире сезона Большого шлема Андреева вышла во второй раунд, а американка ни разу не прошла дальше первого. Матчи US Open состоятся с 24 августа по 7 сентября.

Ранее Андреева и теннисист Даниил Медведев завершили выступление на US Open 2025 в миксте, не сумев пройти в полуфинал. В четвертьфинальном матче дуэт проиграл Джессике Пегуле из США и Джеку Дрейперу из Великобритании с результатом 1:4, 1:4.

Также российский теннисист Андрей Рублев в паре с чешской спортсменкой Каролиной Муховой уступил итальянской паре Сары Эррани и Андреа Вавассори в четвертьфинале микста на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 4:1, 5:4 (7:4) в пользу итальянцев. Матчи проходили в формате из трех сетов до четырех победных геймов в каждой партии.