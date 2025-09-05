Смерть отца, травля, месть за унижение: как живет теннисистка Анисимова

Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова вышла в полуфинал US Open. Почему спортсменка не выступает за Россию, за что ее травили в социальных сетях, как девушке удалось отомстить польке Иге Швентек за историческое унижение на Уимблдоне — в материале NEWS.ru.

Что известно о теннисистке Аманде Анисимовой

Анисимова родилась 31 августа 2001 года в США в семье русских эмигрантов Константина и Ольги. Родители спортсменки переехали в Штаты в 1998 году, когда их старшей дочери Марии было десять лет. Анисимова начала играть в теннис в три года. В пять с половиной она стала принимать участие в соревнованиях, а в семь ей уже прочили славу Марии Шараповой, которая являлась кумиром девочки. Помимо россиянки, Аманде нравилась игра ее соотечественницы Серены Уильямс.

С трех лет Анисимова живет во Флориде. Несмотря на то, что ее родители не имели отношения к спорту (мама — бухгалтер, отец — финансист), именно они стали первыми тренерами Аманды. Позже к работе с будущей звездой подключилась команда из Американской теннисной ассоциации. Также ей помогала победительница шести турниров Большого шлема, член Международного зала теннисной славы Линдсей Дэвенпорт.

Как теннисистка Анисимова пережила смерть отца

Анисимова дебютировала на турнирах Большого шлема в 15 лет. В 2017 году организаторы французского турнира «Ролан Гаррос» предоставили ей «уайлд-кард» в основную сетку соревнований, однако юная американка в стартовом матче уступила Куруми Наре из Японии. На следующем «мейджоре» — US Open — она выступала в юниорском разряде и стала чемпионкой. До наступления 18-летия Аманда успела выйти в четвертый круг престижного турнира в Индиан-Уэллсе (2018) и Открытого чемпионата Австралии (2019), выиграть соревнования в колумбийской Боготе (2019) и дойти до полуфинала «Ролан Гаррос» (2019), остановив в 1/4 главную фаворитку Симону Халеп из Румынии.

От участия в Открытом чемпионате США 17-летняя Анисимова отказалась из-за смерти отца. Он был найден мертвым 19 августа 2019 года. Возможной причиной смерти стал сердечный приступ. До конца года Аманда смогла выиграть всего один матч.

Почему Аманда Анисимова подверглась травле в соцсетях

В 2022 году Анисимова на нескольких престижных турнирах дошла до стадий четвертьфинала и полуфинала, сумела обыграть нескольких топ-теннисисток (Наоми Осаку, Арину Соболенко) и завершить сезон на рекордной для себя 23-й строчке.

Однако с лета Аманда боролась с депрессией и эмоциональным выгоранием. Она набрала лишний вес, начала стесняться своего тела из-за травли в соцсетях и заявила, что «находиться на турнирах стало невыносимо». В мае 2023-го Анисимова решила сделать перерыв в профессиональной карьере.

«Я не знаю, что и думать. Это количество людей, которые каждый день комментируют мое тело в социальных сетях… Никогда не пойму, как работает гиперфиксация. Наслаждайтесь своей жизнью, а я пойду наслаждаться своей. Всем спасибо», — писала Аманда на своих страницах.

Как Анисимова отомстила сопернице за историческое унижение

После возобновления карьеры спортсменка очень быстро добилась небывалых высот. В феврале 2025 года Аманда выиграла крупный турнир в Дохе, поднялась сразу на 23 позиции в рейтинге Женской теннисной асссоциации (WTA) и оказалась в топ-20. Через два месяца в Чарльстоне она дошла до полуфинала, по ходу которого снялась.

В июне 2025 года Анисимовой удалось выйти в первый в карьере финал на турнире Большого шлема — Уимблдоне. Но в матче жизни Аманду ждало историческое унижение: теннисистка не смогла взять ни одного гейма у соперницы из Польши Иги Швентек — 0:6, 0:6. Данный случай стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов и были объединены в туры). В далеком 1911-м с аналогичным счетом свою соперницу смогла обыграть британка Доротея Ламберт-Чамберс. Несмотря на провал, успех на кортах Уимблдона позволил Анисимовой подняться на рекордное седьмое место рейтинга WTA.

Аманде удалось взять реванш за обидное поражение. На проходящем US Open сетка снова свела ее с полькой, на этот раз на стадии 1/4 финала. Анисимова за полтора часа одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. В режиме реального времени она уже занимает пятую строчку рейтинга WTA, а если победит в следующем матче, то станет четвертой и обойдет первую ракетку России Мирру Андрееву. В полуфинале Аманда сыграет с Осакой.

