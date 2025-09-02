Скандалы с казахами, конфликты, «Спартак»: как живет Станислав Черчесов

Заслуженному тренеру России Станиславу Черчесову исполнилось 62 года. Чем известен специалист, как он привел национальную команду к успеху на домашнем чемпионате мира — 2018, в какие скандалы попадал и самые известные цитаты наставника — в материале NEWS.ru.

Чем известен Станислав Черчесов

Черчесов родился 2 сентября 1963 года в Северной Осетии. Его отец работал водителем автобуса, а мать воспитывала пятерых детей. Станислав был самым младшим ребенком в семье. Родители отдали своего единственного сына в городскую футбольную секцию. Долгое время Черчесов не мог определиться, кем хочет быть: вратарем или нападающим. Окончательный выбор он сделал в 14 лет и встал в ворота.

Свою игровую карьеру Черчесов начал в 1982 году в клубе «Спартак» (Орджоникидзе) (сейчас «Алания». — NEWS.ru). Один сезон он отыграл за московский «Локомотив», два — в дрезденском «Динамо», шесть лет провел в австрийском «Тироле» и восемь — в «Спартаке». За свою карьеру Черчесов трижды становился чемпионом Австрии, по два раза — России и СССР. В составе дрезденского «Динамо» он выиграл Кубок Интертото.

Тренерская карьера Черчесова началась в Австрии в клубе «Ваккер-Тироль» в 2004 году. С 2007-го по 2015-й он возглавлял «Спартак», «Жемчужину», «Терек» (ныне «Ахмат». — NEWS.ru.), «Амкар» и московское «Динамо». Затем Черчесов принял решение переехать в Польшу и возглавил «Легию». С этой командой он завоевал первые трофеи в качестве тренера. За один год наставнику удалось выиграть чемпионат и кубок страны.

Главный тренер ФК «Спартак» Станислав Черчесов (в центре), 2008 г. Фото: Антон Денисов/РИА Новости

На волне успеха Станислав получил приглашение возглавить сборную России, где он провел пять лет. После отставки в 2021 году Черчесов уехал тренировать в Венгрию — его «Ференцварош» дважды выиграл чемпионат страны и один раз кубок. Затем он возглавил национальную команду Казахстана, но под его руководством сборная проиграла в Лиге наций пять матчей из шести, ни разу не забив в ворота соперников.

Как Черчесов вывел сборную России в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018

Главным успехом Черчесова стал домашний для сборной России ЧМ-2018, где национальная команда дошла до 1/4 финала. Россияне уверенно начали турнир: в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0 была разгромлена Саудовская Аравия.

Далее предстояла встреча с Египтом. Лидером африканской команды являлся нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Ожидалось, что победившая в этой игре сборная получит путевку в плей-офф. Подопечные Черчесова одержали победу со счетом 3:1. Салах отличился, но Россия ответила голами своих лучших бомбардиров Дениса Черышева и Артема Дзюбы. Еще один мяч египтяне забили в свои ворота. В третьей встрече россияне уступили Уругваю со счетом 0:3, но к тому моменту уже обеспечили выход в плей-офф.

В 1/8 финала россиянам досталась сборная Испании. Одна из сильнейших сборных мира на тот момент переживала не лучшие времена и перед стартом турнира потеряла главного тренера Хулена Лопетеги. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Команда Черчесова оказалась сильнее в серии пенальти, перед началом которой Дзюба произнес ставшую крылатой фразу «Парни, я вас люблю, пробейте по центру».

Сборная России по футболу и главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время встречи с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости

После победы все россияне были без ума от счастья и заполонили улицы городов. Во время чемпионата мира болельщики посвятили Черчесову строчку «Ты просто космос, Стас» из песни группы «Ленинград». В четвертьфинале сборная России уступила в серии пенальти будущему финалисту чемпионата мира Хорватии.

Громкие скандалы с участием Станислава Черчесова

Будучи главным тренером «Спартака», в 2008 году Черчесов после поражения от ЦСКА со счетом 1:5 обвинил в неудачном результате лидеров команды Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта. На следующей тренировке тренер отправил игроков в дубль.

Самый громкий конфликт у Черчесова возник с Игорем Денисовым в московском «Динамо» в 2015 году. После проигранного матча с «Зенитом» футболист выразил тренеру недовольство тем, что в стартовом составе не оказалось Артура Юсупова, который находился в хорошей физической форме. Черчесов не внес игрока в заявку на матч из-за того, что тот вел переговоры о трансфере в петербургский клуб. После этого инцидента Денисов больше не играл за «Динамо».

Спустя несколько лет игрок рассказал, что Черчесов якобы предложил ему выйти с ним в душ и угрожал сломать шею.

«Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Все, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не стал говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдет, кричал: „Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию, Денисов, сотру, и о нем все забудут“», — заявил футболист.

В конце ноября 2020 года широкий резонанс вызвало интервью Черчесова, в котором он высказал недовольство игрой ряда футболистов. В частности, досталось Федору Чалову, Алексею и Антону Миранчукам.

Антон Миранчук (слева) и Алексей Миранчук в раздевалке после поражения в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России, 2020 г. Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости

«Они сыграли и сейчас у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Они должны слушать, что мы говорим, и идти вперед. Золотой актив должен что-то делать. Чалов играет с Молдавией — проявляй себя», — заявил Черчесов в прямом эфире «Матч ТВ».

Летом 2021 года на пресс-конференции после провала национальной команды на чемпионате Европы — 2020 Черчесов назвал должность тренера сборной России государственной. Кроме того, он сравнил себя с полевым командиром.

В 2024 году на пресс-конференции после поражения сборной Казахстана от Словении в Лиге наций со счетом 0:1 один из журналистов, надевший футболку клуба ПСЖ, задал вопрос Черчесову на казахском языке. Тренер перебил его фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

В июне он также повздорил с казахским журналистом. Наставник был недоволен тем, что работник СМИ задал ему вопрос на родном языке, и попросил говорить на русском. После первого инцидента пресс‑служба Федерации футбола Казахстана заявила, что Черчесов начал учить казахский язык. Тренер утверждал, что это поможет ему быстрее освоиться и лучше понимать культуру, а также традиции республики.

Кого сейчас тренирует Черчесов

Больше полугода Черчесов находился без работы после увольнения из сборной Казахстана. В начале августа специалист вернулся в Грозный и принял предложение «Ахмата».

Главный тренер ФК «Ахмат» Станислав Черчесов в матче 4-го тура российской Премьер-лиги в Грозном Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru заявил, что под руководством Черчесова клуб не будет бороться за выживание в РПЛ. По его мнению, команда из Грозного может подняться в первую восьмерку команд. Непомнящий считает, что для Черчесова работа в «Ахмате» станет очередным вызовом.

«Мы знаем его натуру. Бороться за выживание — явно не о нем. Да, „Ахмат“ сейчас без очков, но это только начало чемпионата. Черчесов не будет бороться за выживание, а „Ахмат“ должен быть в первой восьмерке», — сказал Непомнящий.

На посту главного тренера «Ахмата» Черчесов сменил Александра Сторожука, который покинул команду после трех поражений подряд в РПЛ. Под руководством нового наставника грозненцы обыграли дома петербургский «Зенит» (1:0), а в шестом туре РПЛ спасли ничью в игре с «Оренбургом» (2:2), имея на два игрока меньше после удалений.

Какими высказываниями запомнился Станислав Черчесов

На протяжении своей тренерской карьеры Черчесов запомнился большим количеством ярких высказываний. Вот самые известные из них.

«Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые, но никак не товарищеские. Понимаете разницу? В сборную надо приезжать не играть, а выигрывать» (о товарищеских матчах, август 2016-го).

«Чувствую ли я давление? Иногда я вас, журналистов, не понимаю. Мое артериальное давление? Если это у вас высокое давление, то, наверное, из-за того что рядом с вами стоят двое красивых мужчин» (в ответ на вопрос немецкой журналистки, июнь 2017-го).

«Проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите из лексикона. Есть трудности, которые надо решать. Они бывают легкие, бывают трудные. У нас — рабочие» (о крупных поражениях сборной России, март 2018-го).

«Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, „пережить“ — это неправильное слово. „Воспринять“ — тоже. Перелопатить внутри и сделать определенные выводы» (после поражения в игре с командой Уругвая на ЧМ, июнь 2018-го).

«Есть две составляющие успеха: моральное состояние и эмоциональное. Вот как раз в моральном и эмоциональном плане Россия точно чемпион мира» (о выступлении на ЧМ, июль 2018-го).

«Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается» (в ответ на обвинения в оправданиях за поражения сборной в Лиге наций, декабрь 2020-го).

Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать — значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, Дюковым, а потом мы, может, с вами соберемся и снова поговорим» (о возможной отставке после провала на Евро-2020, июль 2021-го).

