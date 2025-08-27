Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик

Илья Кулик был одним из самых известных российских фигуристов в конце 1990-х. Спортсмен достиг больших высот под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Почему Кулик рано завершил карьеру, как он воспитывал чужую дочь и с какой актрисой у него был роман — в материале NEWS.ru.

Чем известен фигурист Кулик

Кулик родился 23 мая 1977 года в Москве. В возрасте пяти лет он начал заниматься фигурным катанием. В 1990 году Илья выиграл юношеские соревнования в Норвегии.

В активе фигуриста есть золотая медаль чемпионата Европы в Дортмунде, бронза европейского первенства в Софии и серебро ЧМ в Эдмонтоне в 1996-м. В 1998-м он победил на Олимпийских играх в Нагано. Кулик стал единственным спортсменом, чисто выполнившим все элементы. Он также сделал четверной прыжок.

Почему фигурист Кулик ушел от тренера Тарасовой

В 1996 году Кулик начал выступать под руководством Тарасовой. Специалист рассказывала, что их отношения не были идеальными, они слишком часто спорили.

«Мне кажется, в нем культивировались неправильные взгляды на жизнь. Думаю, что корни зазнайства из его семьи. Я гостила пару раз у Куликов — за столом все восхищались только им. У меня в доме так не принято: если я жаловалась, что меня засудили, мне всегда отвечали: „Нет, это ты плохо катаешься“», — писала Тарасова в книге «Красавица и чудовище».

Несмотря на споры, у Кулика и Тарасовой сложились близкие и доверительные отношения. В личном разговоре мать фигуриста предупреждала тренера о сложном характере сына, но специалист довела Илью до заветной цели. После победы на Олимпиаде в Нагано Кулик заявил Тарасовой, что она ему больше не нужна.

Олимпийский чемпион в одиночном мужском фигурном катании Илья Кулик во время выступления на XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано. 15 февраля 1998 года Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

«В Москве я посадила его рядом и начала с ним обсуждать, какую музыку мы выберем для следующего сезона. Он мне: „Какая музыка — неважно, важно, кто катает!“ Я ему: „Ну ты, Илюша, и наглец“. И тогда он так спокойно говорит: „Вы знаете, Татьяна Анатольевна, я от вас устал, вы все время на меня давите“. Больше мы с Илюшей Куликом не встречались», — вспоминала Тарасова.

Через день после победы на Олимпиаде фигурист объявил об уходе из спорта. На тот момент ему было 20 лет. Спортсмен отказался выступать на чемпионате мира и уехал в США. В 1998 году журнал People включил Кулика в список 50 самых красивых людей планеты.

С какой актрисой встречался фигурист Кулик

За год до Игр в Нагано Кулик начал встречаться с актрисой театра «Современник» Марией Аникановой, которая ранее занималась фигурным катанием. Перед стартом олимпийского сезона он получил серьезную травму.

«Прихожу на каток — все сразу ко мне, говорят: „Ты только не волнуйся“. У него появилась очередная пассия, она пришла на тренировку. Кроме меня же прогнать всех лишних никто не может. Илюша прыгает лутц и ломает палец на правой ноге», — рассказывала Тарасова в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Кулик уделял много времени Аникановой во время подготовки к Олимпиаде. Они договорились, что если фигурист выигрывает золото, то актриса бросит театр и переедет с ним в США.

В юношеском возрасте в Америку за три дня до соревнований без предупреждения уехал ее партнер Петр Чернышев. После этого случая Аниканова завершила спортивную карьеру. В 1995-м захотел уехать в США ее тогдашний супруг Евгений Платов, но мысли Марии были не о переезде, а о карьере в «Современнике».

Кулик усердно тренировался перед Олимпиадой, несмотря на фиксатор на ноге.

«Когда его сняли через шесть недель, уже на третий день он прыгал лутц!» — вспоминала Тарасова.

Фигурист Илья Кулик и тренер Татьяна Тарасова во время ледового шоу ‭«Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0» в ГЦКЗ ‭«Россия» в ‭«Лужниках». 17 февраля 2017 года Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Фигуристу пошли навстречу, разрешив стартовать в Гран-при не с первых этапов. В итоге он победил на соревнованиях, после чего выиграл олимпийское золото. Кулик остался жить в Америке, а покинувшая театр Аниканова переехала к нему.

«Я помогала ставить Илье номера, пыталась вернуться в фигурное катание, но понимала, что это не мое. Признаюсь, я была готова попробовать изменить жизнь ради него, родить ребенка. Наши отношения исчерпали себя, он увлекся Катей (Гордеевой. — NEWS.ru), я ничего не могла поделать. В какой-то момент Илья сказал собрать вещи и уехать. Я уехала и вернулась в театр», — рассказывала Аниканова в программе «Судьба человека».

Почему Кулик расстался с фигуристкой Гордеевой

Во время гастролей Stars on Ice в 1999 году Кулик познакомился с двукратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Гордеевой.

«Объездили 70 городов. Коллектив у нас довольно узкий, а в дороге люди любят поговорить. Мы с Катей лучше узнали друг друга, проводили вместе свободное время, а потом я понял — это любовь», — рассказывал Кулик.

Гордеева была замужем за фигуристом Сергеем Гриньковым. Их дуэт побеждал на чемпионатах мира и Европы. Гордеева осталась одна с трехлетней дочерью, когда в 1995 году Гриньков скончался от инфаркта во время тренировки.

Фигуристка была старше Кулика на шесть лет. Гордееву привлекло в нем то, что он воспринимал ее просто как девушку Катю.

Илья Кулик во время выступления в юбилейном ледовом шоу Татьяны Тарасовой ‭«Татьяна Тарасова и ее ученики». 13 февраля 2007 года Фото: Дмитрий Коротаев/Эпсилон/PhotoXPress.ru/legion-media.ru

«Я знала, что люди и в спорте, и вне подумают, что это неправильно или невовремя, но я поняла, что должна быть с ним», — говорила Гордеева.

Спортсмены не афишировали свои отношения. Они поженились летом 2001-го, а спустя год у них родилась дочь Лиза. Кулик нашел общий язык со старшим ребенком Гордеевой. Илья тренировал Дарью и заменил ей родного отца.

В 2008-м Гордееву пригласили в «Ледниковый период», где она выступала с актером Егором Бероевым. Когда пару заметили в ресторане, СМИ распространили слухи об их романе. Тем не менее Гордеева и Бероев опровергли эту информацию.

В 2016 году Гордеева и Кулик развелись. Третьим мужем фигуристки стал ее бывший партнер по фигурному катанию Давид Пеллетье.

Чем сейчас занимается фигурист Кулик

После окончания карьеры Кулик вместе с Гордеевой открыл тренировочный центр в Калифорнии. Они обучали фигурному катанию не только детей, но и взрослых. С 2022 года Кулик работает тренером-консультантом в академии «Ангелы Плющенко». Фигурист выступал в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

