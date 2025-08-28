Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие спортсменов в нейтральном статусе в квалификации зимней Олимпиады 2026 года. Как в организации объяснили это решение, кто из россиян точно поедет на Игры, что сказали в Госдуме — в материале NEWS.ru.

Почему IBU не допустил российских биатлонистов до квалификации Олимпиады

IBU заявил, что биатлонисты не будут выступать в квалификации Олимпиады в нейтральном статусе. Речь идет о спортсменах из России и Белоруссии.

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении организации

Ситуацию прокомментировал директор IBU по коммуникациям Кристиан Винклер. Он заявил, что сейчас не обсуждается возможность отмены правила о неучастии спортсменов в нейтральном статусе в квалификации к Олимпиаде. В настоящий момент членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в IBU приостановлено. Винклер напомнил, что это решение было принято независимо от решений Международного олимпийского комитета (МОК) в марте 2022 года.

Как в России отреагировали на недопуск биатлонистов до квалификации к Олимпиаде-2026

Российские биатлонисты и лыжники не будут допущены до Олимпиады-2026 и других международных соревнований, пока не изменится ситуация в мире, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. По его словам, необходимо ждать изменения политической обстановки.

«С чего вы взяли, что мы где-то будем выступать в биатлоне? Мы никуда не поедем, пока в политике не изменится ситуация. По состоянию на сейчас биатлонисты и лыжники выступать не будут. Как только ситуация изменится, нас в том числе допустят в биатлоне», — сказал Губерниев.

При нынешнем руководстве IBU российские биатлонисты не могли быть допущены до Олимпиады-2026, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, изначально шансов «особо не было».

«Надежда умирает последней, но, к сожалению, она не воплотилась в жизнь. Ожидаемый исход. С такими „руководителями“, которые сейчас управляют IBU, другого решения ждать и не стоило», — сказал Васильев.

IBU поторопился с недопуском нейтральных спортсменов из России до квалификации на зимние Олимпийские игры, заявила депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она напомнила, что исполком МОК еще не принял решения по этому вопросу.

«Это общественные организации, они могут принимать собственные решения. МОК может сказать, что хочет видеть российских биатлонистов на Олимпиаде, но IBU может сказать, что не видит их на Кубке мира. То есть на Олимпиаду они могут ехать, но не могут на нее попасть. У федераций могут быть разные трактовки рекомендаций МОК», — сказала Журова.

Она пояснила, почему международные федерации принимают подобные решения.

«Если русофобы — мы понимаем, что это может затянуться и на десятилетия. Это не про спорт вообще! Здесь чистая политика, русофобия и завуалированная недобросовестная конкуренция», — подчеркнула Журова.

Что сказала президент МОК о допуске россиян на Олимпиаду

21 марта 2025 года двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри стала новым президентом МОК. Во время предвыборной кампании она, в отличие от конкурентов, практически не затрагивала тему участия россиян в Олимпиаде. Ковентри призвала выработать единые принципы допуска до соревнований атлетов из конфликтных зон.

«Наш долг как МОК — обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх. Это превыше всего остального. Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов. Но в конечном счете я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон», — сказала Ковентри.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что организация проводит обсуждения по вопросу допуска россиян до Олимпиады 2026 года. В совещаниях участвуют федерации по зимним видам спорта. В апреле Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) может восстановить членство в МОК в течение двух-трех месяцев. Он добавил, что Москва планирует возобновить подачу заявок на проведение международных соревнований.

В конце июля Ковентри заявила, что МОК еще не принял окончательного решения о допуске россиян на Олимпиаду 2026 года. Она не исключила, что спортсмены поедут на состязания в нейтральном статусе, как это было на Играх-2024.

«Я не собираюсь прогнозировать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — сказала Ковентри.

Кто из россиян поедет на Олимпиаду-2026

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года, но только при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. Данное решение касается турниров по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В ISU отметили, что каждая дисциплина может быть представлена не более чем одним атлетом от каждой из стран — парой или дуэтом.

20 августа одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян попали в заявку на квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября. Они выступят в нейтральном статусе. На случай возможной замены в заявке есть запасные фигуристы: Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Танцевальные дуэты и спортивные пары не выступят на Олимпиаде. Также российские фигуристы не допущены до командного турнира. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что представители стран Запада «ненавидят Россию».

«Они не допустили нас в парном катании. Это очень печально, несправедливое и нечестное решение. То, что они с нами сделали, ужасно», — сказала Тарасова.

Тренер Александр Жулин сообщил, что чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин стараются не падать духом из‑за недопуска до квалификационного отбора к Олимпиаде.

«Все равно верят в какое‑то чудо, а может быть, просто в то, что надо найти мотивацию и двигаться дальше», — заявил Жулин.

Лучших российских конькобежцев не допустили к отбору на Олимпиаду в Турине. В списке ISU не оказалось призера чемпионатов мира Дарьи Качановой, призеров Олимпийских игр Сергея Трофимова и Ангелины Голиковой, Тимура Карамова и Виктора Муштакова.

Лучший российский шорт-трекист олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов ранее заявил, что не собирается получать нейтральный статус. Его главных конкурентов — Владимира Балбекова и Валентина Кобызева — не допустили до олимпийской квалификации.

