28 августа 2025 в 14:00

«Чистая русофобия»: Журова о недопуске российских биатлонистов до Олимпиады

Депутат Журова назвала русофобским решение о недопуске биатлонистов из РФ до ОИ

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный союз биатлонистов (IBU) поторопился с недопуском нейтральных спортсменов из России до квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года, заявила РИА Новости депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она напомнила, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) еще не принял решения об участии российских спортсменов под нейтральным флагом на соревнованиях.

Это общественные организации, они могут принимать собственные решения. МОК может сказать, что хочет видеть российских биатлонистов на Олимпиаде, но IBU может сказать, что не видит их на Кубке мира. То есть, на Олимпиаду они могут ехать, но не могут на нее попасть. У федераций могут быть разные трактовки рекомендаций МОК, — сказала Журова.

По ее мнению, международные федерации принимают подобные решения из-за недобросовестной конкуренции. Журова отметила, что все зависит от руководителей организаций и от того, какие страны они представляют.

Если русофобы — мы понимаем, что это может затянуться и на десятилетия. Это не про спорт вообще! Здесь чистая политика, русофобия и завуалированная недобросовестная конкуренция, — добавила Журова.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года. После начала Специальной военной операции на Украине российские и белорусские спортсмены выступают в этом статусе. В настоящий момент членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в IBU приостановлено. Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

