Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года, сообщается на сайте организации. После начала специальной военной операции на Украине российские и белорусские спортсмены выступают в этом статусе.

В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов, — говорится в сообщении IBU.

Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В настоящий момент членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в IBU приостановлено.

Ранее журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что Норвегия была бы рада возвращению российских лыжников и биатлонистов на международные соревнования. По его словам, для этого необходимо подписание мирного соглашения с Украиной. Салтведт также считает, что президент США Дональд Трамп хочет бы видеть, как Россия получает медали на Олимпиаде-2026. Журналист также назвал российский гимн прекрасным.