23 августа 2025 в 12:57

В Норвегии высказались о возвращении российских лыжников в большой спорт

Журналист Салтведт: Норвергия была бы рада возвращению российских лыжников

Фото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что Норвегия была бы рада возвращению российских лыжников и биатлонистов на международные соревнования. По его словам, которые приводит «ВсеПроСпорт», для этого необходимо подписание мирного соглашения с Украиной.

Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения, — сказал представитель СМИ.

Салтведт также считает, что президент США Дональд Трамп хочет бы видеть, как Россия получает медали на Олимпиаде-2026. Журналист также назвал российский гимн прекрасным.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри восстановит все права российских спортсменов и они будут допущены до Олимпийских игр. Мамиашвили хотелось бы, чтобы победил «здравый смысл».

Между тем Международный союз конькобежцев (ISU) официально внес имена двух российских фигуристов в заявку на квалификационный олимпийский турнир. В список участников отборочного этапа вошли одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

спорт
журналисты
лыжники
биатлонисты
