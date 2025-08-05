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05 августа 2025 в 09:00

«Здравый смысл победит»: Мамиашвили о назначении нового главы МОК

Мамиашвили: здравый смысл победит, и Россия вернется на ОИ под флагом и гимном

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью NEWS.ru выразил надежду, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри восстановит все права российских спортсменов и они будут допущены до Олимпийских игр. Мамиашвили хотелось бы, чтобы победил «здравый смысл».

Хотелось бы верить, что здравый смысл победит и все права российских спортсменов будут восстановлены, — сказал Мамиашвили.

Он выразил надежду, что российские спортсмены будут участвовать в зимней Олимпиаде — 2026 в Италии и летних Играх — 2028 в США под флагом и гимном страны.

Ранее Мамиашвили заявил, что российские борцы оказались сильнее в матчевой встрече против США в Будапеште, но в тот день проигравших на ковре не было. Он отметил, что в поединках участвовали как молодые, так и достаточно опытные спортсмены. Встреча прошла в Будапеште.

Мамиашвили добавил, что проведение борцовских матчевых встреч с США является давней традицией. Противостояния спортсменов в формате «стенка на стенку» между государствами проводятся с 1950-х годов.

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