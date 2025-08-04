«Победила дружба»: Мамиашвили оценил итоги матчевой встречи с борцами США

Российские борцы оказались сильнее в матчевой встрече против США в Будапеште, но в тот день проигравших на ковре не было, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Он отметил, что в поединках участвовали как молодые, так и достаточно опытные спортсмены

В интереснейшей матчевой встрече победу на ковре одержали россияне, но проигравших в тот день на ковре не было. Победил мир, победила дружба, победила борьба. Убежден, что в ближайшее время под эгидой Профессиональной борцовской лиги мы проведем еще одну встречу — матч-реванш, — сказал Мамиашвили.

Он добавил, что проведение матчевых встреч с США является давней традицией. Борцовские противостояния в формате «стенка на стенку» между государствами проводятся с 1950-х годов.

Ранее Мамиашвили заявил, что начальство убедило украинскую спортсменку Ирину Коляденко не пожимать руки россиянкам. По его словам, рукопожатие является обязательной процедурой и знаком уважения к противнику.