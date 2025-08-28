День знаний — 2025
28 августа 2025 в 13:24

«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады

Васильев не удивился решению по недопуску российских биатлонистов до ОИ

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

При нынешнем руководстве Международного союза биатлонистов (IBU) российские биатлонисты не могли быть допущены до Олимпиады-2026, заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, шансов «особо не было» изначально.

Этих шансов особо не было. Надежда умирает последней, но, к сожалению, эта надежда не воплотилась в жизнь. Ожидаемый исход. С такими «руководителями», которые сейчас управляют IBU, другого решения ждать и не стоило — сказал Васильев.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года. После начала Специальной военной операции на Украине российские и белорусские спортсмены выступают в этом статусе. В настоящий момент членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в IBU приостановлено. Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские биатлонисты и лыжники не будут допущены до международных соревнований, пока ситуация в реальном мире не изменится. По его словам, необходимо ждать изменения политической обстановки.

Дмитрий Васильев
Олимпиада
биатлон
Россия
