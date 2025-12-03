«Баха будут проклинать»: Васильев о кознях МОК, допинге, биатлоне в РФ

В России стартовал новый биатлонный сезон. В период международной изоляции отечественные и белорусские спортсмены соревнуются друг с другом. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, почему форматы Кубка России и Кубка Содружества себя изжили, назвал размер призовых на турнирах и главную проблему биатлона в стране.

«В IBU собрались отъявленные русофобы»

— Российских биатлонистов не пустили на Кубок мира. Это ожидаемое для вас решение или верили в допуск?

— Никаких шансов не было. К сожалению, сейчас в IBU (Международная федерация биатлона. — NEWS.ru) собрались отъявленные русофобы. Они даже не обсуждали вопрос возвращения российских и белорусских биатлонистов на международные соревнования. Это прямое нарушение Олимпийской хартии и Конституции IBU, принципа спорта вне политики. Этот пункт был нарушен Томасом Бахом. Он призывал все международные федерации отстранять российских и белорусских спортсменов. IBU даже не пытается оценить уровень нарушения этого пункта своей конституции.

Не приходится рассчитывать на то, что наших вернут в ближайшее время. Я думаю, это может произойти после того, как либо Кирсти Ковентри (глава Международного олимпийского комитета. — NEWS.ru) раздаст всем рекомендации о допуске российских и белорусских спортсменов, либо закончится специальная военная операция на Украине.

— Мартен Фуркад (французский биатлонист, шестикратный олимпийский чемпион) заявил о готовности быть проводником между МОК, IBU и СБР по вопросу допуска россиян. Насколько его мнение заставит МОК и IBU изменить свою позицию?

— Я, откровенно говоря, пока ему не очень доверяю. Почему? Потому что он был несправедливым критиком российского спорта, в частности Александра Логинова (российский биатлонист. — NEWS.ru). Сейчас это выглядит так, будто он переобулся, потому что стал членом комиссии спортсменов МОК. Теперь ему надо набирать очки, чтобы отрабатывать свой хлеб. И вот он решил выступить посредником. Да не надо выступать посредником! Ты делай, а не говори! Иди, стучись в двери, если ты искренне этого хочешь. Собирай совещания, поднимай всех на уши, выступай на телевидении, в СМИ. Приди в IBU и скажи: «Заканчивайте». А слова «я готов быть посредником» — это ни о чем.

Мартен Фуркад Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

— Поедут ли российские биатлонисты на Олимпиаду?

— К сожалению, шансов практически нет. Начались этапы Кубка мира, где наши могли бы получить лицензию на Олимпиаду. Без нее не пустят. Теоретически может быть вариант с wild card — если МОК вышлет приглашения конкретным спортсменам. Однако это маловероятно.

«Будущее за коммерческими стартами»

— Уже три года наши биатлонисты соревнуются на внутренних турнирах с белорусами. Как вы оцениваете уровень этих соревнований?

— Прошел первый коммерческий старт — Международная лига клубного биатлона (МЛКБ). Соревнования проводятся третий год, и сейчас уровень несопоставим с дебютным турниром. В первый год вообще никто не знал, что это такое. Все с осторожностью смотрели на этот турнир, в том числе спортсмены. В этом году был настоящий ажиотаж среди биатлонистов и зрителей. Эти соревнования серьезно мотивируют, а Кубок России и Кубок Содружества — эти форматы себя изжили. Они уже мало кому интересны.

Можно какое-то время выступать за идею, но это ненадолго. Всем хочется кушать. Когда это стимулируется серьезными призовыми, здесь уже появляется искра в глазах, совершенно другое отношение. Я уверен, что будущее за коммерческими стартами. Можно миксовать команду не только из российских спортсменов, но и из числа иностранцев. Вот это будет очень интересно. Даже Кубки мира будут отходить на второй план. Они, конечно, не пропадут, но международная лига будет формировать хороший бюджет, который будет выше, чем у IBU, и многие спортсмены перейдут в эту лигу. Наши спортсмены очень хотят участвовать в подобных турнирах, но, к сожалению, Союз биатлонистов России не хочет взаимодействовать по коммерческим стартам. Мне не понятно почему. Они выбрали свою нишу. Это странно, но это их выбор. Если бы не было коммерческих стартов, то многие спортсмены были бы демотивированы.

— Насколько отличаются призовые Кубка России и МЛКБ?

— Призовые Кубка России даже смешно озвучивать. Первое место получает 70 тысяч рублей, а в МЛКБ — миллион. Есть разница? Если призовые за первое место на этапе Кубка мира перевести в рубли, то это два миллиона. Не интересно бегать на Кубке России за медали и грамоты. Этот формат можно оставить, чтобы он не умирал, но основными должны быть только коммерческие старты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— При возвращении на Кубок мира сколько времени нам понадобится, чтобы стать конкурентоспособными?

— Я думаю, год. Сразу не стоит ждать серьезных результатов, может быть, только в отдельных гонках. Конечно, будет сложно. Когда спортсмены тренируются между собой, они не видят ни скоростей, ни техники, ни нововведений от лидеров не только мирового биатлона, а вообще спорта. За год надо будет привыкнуть, подчерпнуть для себя что-то новое и уже на следующий сезон вводить новые системы подготовки. И уже тогда можно будет ждать хороших результатов.

— В каких компонентах мы будем отставать — скорость, стрельба, скорость стрельбы?

— Я думаю, во всех компонентах.

«Патроны — это наша боль»

— Какие вы видите главные проблемы в российском биатлоне?

— Сейчас не хватает качественных патронов мирового уровня. Ввоз ограничен из-за санкций. Какие-то регионы успели себе закупить, у остальных нет такой возможности. Как бы спортсмен ни тренировался, он приходит на огневой рубеж, патроны у него не самого лучшего качества, поэтому он допускает промахи. В этом компоненте мы пока будем буксовать. После того, как появится возможность международных выступлений, мы это наверстаем.

Патроны — это наша боль. Я не сомневаюсь, что после окончания СВО будет оперативно принято решение о создании или модернизации существующей линии производства спортивных патронов и они будут качественные. В СССР наши патроны «Олимп» были лучшими. Все их хотели купить, но их нельзя было продавать.

— Как оцените уровень биатлонной инфраструктуры в России?

— В этом нет проблем. Все происходит на высочайшем уровне. Я считаю, что у нас самые лучшие биатлонные центры — Ханты-Мансийск и Тюмень. Они поддерживаются в должном состоянии. В Санкт-Петербурге есть Учебно-тренировочный центр «Кавголово», аналогичные центры есть в Уфе, Чайковском и Красноярске. Там можно хорошо тренироваться. «Лаура» в Сочи. Выбирай что хочешь. И все это на высочайшем уровне.

Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Становится чемпионом не тот, кто сильнее, а у кого лучше техническое обеспечение»

— Вы следите за Кубком мира?

— Нет, вообще не смотрю. Мне не интересно.

— Какие главные тенденции в мировом биатлоне можете выделить?

— Глобальных изменений нет, но техническое оснащение, экипировка и инвентарь всегда прогрессируют. Чтобы почувствовать этот прогресс, необходимо попробовать. Смазка — колоссальный резерв. Сейчас в МЛКБ обкатывается вариант, когда все спортсмены пользуются одной смазкой. Я считаю, что за этим будущее. На Кубке мира порой выигрывают спортсмены из стран, у которых передовые производители смазки. Для своих спортсменов они подготовят еще более качественные и самые лучшие. Другим они их не отдадут, а предоставят обычный ширпотреб. То же самое с инвентарем. Если спортсмен функционально сильнее и у него нет возможности пользоваться передовыми технологиями, то становится чемпионом не тот, кто сильнее, а у кого лучше техническое обеспечение. Что это за спорт тогда? Надо ликвидировать этот несправедливый разрыв. И на Кубке МЛКБ эта система внедряется.

Биатлонисты приносят свои лучшие лыжи и готовят их одним парафином. Это выравнивает шансы, иначе все превращается в чемпионат сервисеров и технического оснащения. Это можно отнести к части допинга. Допинг — это искусственная прибавка к результату путем употребления запрещенных препаратов. А чем отличается лучшая смазка, которую сделали для спортсменов? Это не допинг? А лучшие лыжи? Получаются неравные условия, а в Олимпийской хартии прописано с точностью до наоборот. Был скандал у норвежских прыгунов с трамплина: за счет ткани костюмов они летели дальше соперников. Допинг — это не только фармакология. Этот вопрос надо поднимать в МОК.

— За год до Олимпиады-2026 норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе неожиданно приняли решение завершить карьеру. По слухам, оба могут вернуться и все-таки выступить в Италии. Как вы объясните резкое завершение карьеры братьев Бе? Верите в их возвращение?

— Я не думаю, что они вернутся перед Олимпиадой. Очень странная чехарда с резким заканчиванием карьеры. Я это тоже связываю с допингом, потому что в Италии ввоз запрещенных препаратов — это уголовно-наказуемое деяние. У меня нет доказательств, я просто так рассуждаю. Они же там все со справками (терапевтическое исключение. — NEWS.ru), все больные. Имеют право использовать запрещенные препараты. Я думаю, прикинули, что без этого препарата ничего не смогут, и быстро позаканчивали. Йоханнес сейчас на пике карьеры и вдруг заканчивает, говорит, что соскучился по семье. Да ты еще год побегай и всю остальную жизнь будешь со своей семьей! Это глупость, не аргумент, а полная ерунда, отговорка.

Йоханнес Бе Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Нужно ли показывать Олимпиаду-2026 в России?

— У людей должен быть выбор, но в том случае, если наши спортсмены там присутствуют. Пока квалифицировалось четыре человека в нейтральном статусе. Я думаю, расточительно покупать трансляции ради четырех человек. Это недешево. Тот, кто хочет посмотреть свои любимые виды спорта, может найти трансляцию в интернете. Никаких проблем.

— В российском обществе есть разные мнения насчет выступлений в нейтральном статусе: кто-то за, кто-то резко против. Вы на чьей стороне?

— Я всегда говорил, что выступление российских спортсменов под нейтральным статусом — это несправедливо, с этим никогда не надо соглашаться. Наши спортсмены ничего не нарушили. Это отстранение незаконно. Нельзя соглашаться на условия нейтрального статуса. Но поскольку пауза сильно затянулась, она длится почти четыре года, то, если сейчас есть такая возможность, надо соглашаться. У спортсменов короткий век. Бах разрушил судьбы многих людей. Его всегда будут проклинать. Эти спортсмены могли стать олимпийскими чемпионами, призерами, получить хорошие контракты, спонсоров, пополнить бюджет.

— Некоторые украинские спортсмены не жмут руку россиянам, не хотят приезжать на турниры, куда допустили атлетов из РФ. Это их личная ненависть к русским или такое поведение происходит по принуждению властей?

— И то и другое. Есть те, кто по своим внутренним убеждениям считает, что это правильно. Есть те, кого заставляют. В основном руководство страны велит им так себя вести. Спортсмены никому ничего плохого не сделали, они занимаются своим делом. Но благодаря мерзавцу Баху спортсмены кидаются друг на друга. Это его «заслуга». Даже когда была холодная война, все спортсмены дружили. Между нами не было никаких проблем. Наоборот, советских спортсменов всегда уважали. Я не оправдываю украинских спортсменов, но сейчас у них нет возможности поступать по-другому.

— Дмитрий Губерниев неоднократно заявлял о желании сменить Елену Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России. Верите в это? И способен ли Губерниев управлять эффективнее Вяльбе?

— Похоже, у них такая любовь (смеется. — NEWS.ru). Милые бранятся — только тешатся. Между ними проскользнула какая-то искра. Я не вмешиваюсь в эти дела. Не имею представления, что там серьезно, а что нет.

— Лучшие биатлонисты в истории?

— Бьорндален. Он восьмикратный олимпийский чемпион. Также Фуркад. У женщин — Дарья Домрачева. Было много именитых спортсменок. Магдалена Форсберг несколько лет подряд выигрывала общий зачет Кубка мира, при этом на трех Олимпиадах ей не удалось завоевать ни одной золотой медали. Кати Вильхельм была сильной биатлонисткой. Нельзя кого-то одного назвать. Но у мужчин это однозначно Бьорндален и Фуркад.

