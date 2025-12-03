«Будут проклинать»: Васильев обвинил Баха в разрушении судеб спортсменов

Бывший глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах разрушил судьбы многих спортсменов, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, немецкого функционера всегда «будут проклинать». Васильев отметил, что в условиях затянувшейся паузы без международных соревнований россиянам важно выступать хотя бы в нейтральном статусе.

Я всегда говорил, что выступление российских спортсменов под нейтральным статусом — это несправедливо, с этим никогда не надо соглашаться. Наши спортсмены ничего не нарушили. Это отстранение незаконно. Нельзя соглашаться на условия нейтрального статуса. Но поскольку пауза сильно затянулась, она длится почти четыре года: если сейчас есть такая возможность, надо соглашаться. У спортсменов короткий век. Бах разрушил судьбы многих людей. Его всегда будут проклинать. Эти спортсмены могли стать олимпийскими чемпионами, призерами, получить хорошие контракты, спонсоров, пополнить бюджет, — сказал Васильев.

Ранее Васильев заявил, что у российских биатлонистов не было шанса вернуться на Кубок мира, поскольку сейчас в Международной федерации биатлона (IBU) собрались «отъявленные русофобы». Он отметил, что это является нарушением главных принципов Олимпийской хартии и Конституции IBU.