12 декабря 2025 в 16:58

Дегтярев рассказал, когда «боссы мирового спорта» восстановят ОКР

Дегтярев: МОК может восстановить Олимпийский комитет России к марту 2026-го

Михаил Дегтярёв Михаил Дегтярёв Фото: kremlin.ru
Международный олимпийский комитет может восстановить статус Олимпийского комитета России к марту 2026 года, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на всероссийском марафоне «Первые. Навыки для жизни». По его словам, организация решила юридическую проблему с уставом. Глава Минспорта уточнил, что решение должно быть принято после или во время Олимпийских игр в Милане, передает ТАСС.

Небольшая юридическая проблема была, мы ее решили, в нее погружаться и смысла нет. Но, вообще, я ожидаю, что ближе к марту должны нас восстановить, после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта, — сказал он.

Дегтярев также рассказал о «планомерной работе» по возвращению российского спорта на международную арену. При этом он сослался на победы в судах и допуск некоторых федераций с национальной символикой.

Ранее министр спорта поблагодарил исполком МОК за рекомендацию снять ограничения с молодых российских спортсменов. Им снова разрешили выступать на юношеских соревнованиях под национальными флагами и гимнами. Ограничения, которые действовали с марта 2023 года, больше не применяются, и никаких дополнительных проверок теперь не требуется.

МОК
Михаил Дегтярев
Минспорт
ОКР
