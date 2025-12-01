День матери
01 декабря 2025 в 07:00

«Отъявленные русофобы»: Васильев о недопуске биатлонистов на Кубок мира

Васильев: у россиян пока нет шансов вернуться на Кубок мира по биатлону

У российских биатлонистов не было шанса вернуться на Кубок мира, поскольку сейчас в Международной федерации биатлона (IBU) собрались «отъявленные русофобы», заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он отметил, что это является нарушением главных принципов Олимпийской хартии и Конституции IBU.

Никаких шансов не было. К сожалению, сейчас в IBU собрались отъявленные русофобы. Они даже не обсуждали вопрос возвращения российских и белорусских биатлонистов на международные соревнования. Это прямое нарушение Олимпийской хартии и Конституции IBU, принципа спорта вне политики. Этот пункт был нарушен Томасом Бахом. Он призывал все международные федерации отстранять российских и белорусских спортсменов, — сказал Васильев.

Он призвал не ждать скорого возвращения российских биатлонистов на Кубок мира. По мнению Васильева, это произойдет либо когда глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри раздаст всем рекомендации о допуске российских и белорусских спортсменов, либо когда закончится специальная военная операция на Украине.

Ранее белорусская спортсменка Анна Сола одержала победу в спринтерской гонке на открывающем этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 7,5 километра за 22 минуты 8,1 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла Елизавета Фролова, отстав на 12,8 секунды при одном промахе. Третьей стала Анастасия Халили с отставанием 17,8 секунды и также одним промахом.

биатлон
кубок мира
олимпийские чемпионы
российские спортсмены
