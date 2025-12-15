Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:57

Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира

Васильев: Коростелеву и Непряевой было трудно рассчитывать на высокие результаты

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли вовремя приехать на Кубок мира в Давос, более того, с ними не было сервис-бригады, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, в этих условиях было трудно рассчитывать на высокий результат. Васильев заявил, что Коростелев и Непряева выполнили главную цель — получили олимпийские квоты.

Сложно было ждать прорывных выступлений, потому что почти четыре года наши ребята не выступали на международном уровне. Это была серьезная проверка. Недостаточно была отработана логистика. Ребята не приехали вовремя, не было сервис-бригады, пустили только одного человека. Это вносило дополнительную нервозность. Они не думали, что так быстро допустят на Кубок мира. Они тренировались и готовились к внутрироссийским стартам. Но с главной задачей Коростелев и Непряева справились – попали на Олимпийские игры, — сказал Васильев.

Он добавил, что у лыжников есть достаточно времени для подготовки к Олимпиаде. Васильев уверен, что с каждым стартом у Коростелева и Непряевой будет повышаться форма и уверенность. Васильев отметил, что иностранные спортсмены доброжелательно отнеслись к россиянам.

Важно отметить, что ребята, по их словам, общались с норвежцами и другими лыжниками. Все доброжелательно к ним относятся. Это говорит о том, что не все зомбированы русофобией. Есть на Западе люди, которые адекватно относятся ко всему происходящему. Есть надежда на хорошие взаимоотношения между спортсменами. Не все потеряно, — подчеркнул Васильев.

Коростелев и Непряева завоевали по три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. По итогам гонки с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира в Давосе Коростелев занял 25-е место, а Непряева финишировала 20-й.

лыжники
российские спортсмены
кубок мира
соревнования
