Не все зомби-русофобы: два лыжника России прошли отбор на Олимпиаду

С 12 по 14 декабря прошел третий этап Кубка мира в швейцарском Давосе. Коростелев и Непряева участвовали в индивидуальном спринте и гонке на 10 км с раздельным стартом. Этот этап был последним шансом для российских лыжников отобраться на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

В индивидуальном спринте Коростелев занял 52-е место и не сумел пройти в четвертьфинал. Непряева финишировала 39-й. Россиянка также не смогла пробиться в четвертьфинал.

По итогам гонки с раздельным стартом на 10 км Коростелев стал 25-м, а Непряева финишировала 20-й. Тем не менее россияне получили олимпийские квоты. На Играх в Италии Коростелев и Непряева смогут выступить в спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

Как в России оценили результаты лыжников Коростелева и Непряевой на Кубке мира

У Коростелева и Непряевой практически не было времени подготовиться к выступлениям на Среднегорье (Давос находится на высоте 1560 метров над уровнем моря. — NEWS.ru), поэтому им было трудно показать высокий результат, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, спортсмены выполнили главную цель — завоевали олимпийские квоты.

«Простой болельщик увидит результаты и подумает, что выступили плохо. Давайте быть честными: у ребят не было возможности адаптироваться к высоте, ведь этап проходил в Швейцарии. Должна быть хотя бы недельная адаптация, а они прилетели — и сразу на старт. Наверняка добирались обходными путями, и это заняло время. Было трудно рассчитывать на призовые места. Их главной задачей было завоевание олимпийских квот, они с этим справились и будут дальше готовиться к Олимпиаде», — сказала Журова.

Коростелев и Непряева не смогли вовремя приехать на Кубок мира в Давос, с ними не было сервис-бригады, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, в этих условиях было трудно рассчитывать на высокий результат. Васильев заявил, что Коростелев и Непряева выполнили главную цель — получили олимпийские квоты.

«Сложно было ждать прорывных выступлений, потому что почти четыре года наши ребята не выступали на международном уровне. Это была серьезная проверка. Недостаточно была отработана логистика. Ребята не приехали вовремя, не было сервис-бригады, пустили только одного человека. Это вносило дополнительную нервозность. Они не думали, что их так быстро допустят на Кубок мира, поэтому тренировались и готовились к внутрироссийским стартам», — сказал Васильев.

Он добавил, что у лыжников есть достаточно времени для подготовки к Олимпиаде. Васильев подчеркнул, что с каждым стартом у Коростелева и Непряевой будет улучшаться физическая форма и расти уверенность. При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что иностранные спортсмены доброжелательно отнеслись к россиянам.

«Важно отметить, что ребята, по их словам, общались с норвежцами и другими лыжниками. Все относятся к ним доброжелательно. Это говорит о том, что не все зомбированы русофобией. На Западе есть люди, которые адекватно относятся ко всему происходящему. Есть надежда на хорошие взаимоотношения между спортсменами. Не все потеряно», — подчеркнул Васильев.

Российские лыжники хорошо выступили на дебютных стартах на Кубке мира, заявил NEWS.ru вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский. По его мнению, если Коростелев и Непряева останутся на международных стартах, то наберут форму к Играм и будут претендовать на медали.

«Наши лыжники молодые. Коростелеву недавно исполнилось 22, Непряевой — 23. Это их дебютные старты, которые осложнялись тем, что они приехали в последний момент. Ни один этап Кубка России не проводится на среднегорье на высоте 1600 метров, был искусственный снег. Все это не позволило им показать свой максимум. Уверен, что российские лыжники будут добавлять от старта к старту и поборются на Олимпиаде за медали», — сказал Панжинский.

Что известно о российских лыжниках Коростелеве и Непряевой

Коростелев родился 30 ноября 2003 года в Перми. Его мать Наталья Коростелева — бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках, отец — бывший биатлонист и лыжник, экс-сервисер сборной России по биатлону Павел Коростелев (Верещагин).

Савелий Коростелев является двукратным чемпионом России (сезон-2023/24 и 2024/25). Он дважды становился лучшим на мировом первенстве среди юниоров (2022) и Спартакиаде молодежи России (2023, 2024). В прошлом сезоне лыжник выиграл общий зачет Кубка России. Он активно ведет свой Telegram-канал. Коростелев ранее заявил о желании любой ценой поехать на Олимпиаду-2026.

«Игры — мой упор. Говорил, что шансы поехать 95%? А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось. Сейчас дам уже 95,5%», — сказал он в августе 2025 года.

Непряева родилась в Твери 18 мая 2002 года. Ее старшая сестра — знаменитая российская лыжница Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева).

«С самого детства, когда мы были маленькие, она меня опекала. У нас разница семь лет, раньше это сильно ощущалось, сейчас мы уже практически сравнялись, я не чувствую разницу в возрасте. Она знает все мои секреты, я — ее. Иногда она пытается навязать мне свое мнение, потому что старше, опытнее и мудрее, но мне самой хочется что-то решать. Несмотря на то, что я младше, она может прислушаться к моим советам — для меня это очень ценно», — заявила лыжница в интервью РИА Новости.

Непряева — чемпионка мира среди юниоров (2022), двукратная победительница и многократный призер первенств России. Она является действующим обладателем Кубка страны. Спорстменка верила до последнего момента в то, что российских лыжников допустят на Олимпиаду-2026.

«Я не пробовала себя на взрослых международных стартах, всегда бегала в России. Жду возвращения на мировую арену, хочется себя попробовать, но нет такого, что убиваюсь», — сказала Непряева в августе 2025 года.

Кто еще из россиян выступит на Олимпиаде-2026

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо в период с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях по фигурному катанию примут участие по одному спортсмену из РФ в мужском и женском разряде. В нейтральном статусе на Олимпиаде выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба фигуриста успешно прошли отбор на Игры.

В конькобежном спорте на Олимпиаде выступят двукратная чемпионка России Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Первая заняла 17-t место в рейтинге Кубка мира на длинных дистанциях (3000 и 5000 м). Спортсменку допустили на Игры только на дистанции 3000 м.

Семенова квалифицировалась в дисциплине масс-старт. Александра Саютина является первой в резерве на дистанции 1500 м.

На Олимпиаде-2026 впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. На Игры отобрался 24-кратный чемпион России Никита Филиппов. Он получил путевку благодаря результатам на этапах Кубка мира.

