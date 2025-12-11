В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников Свищев призвал сделать правила о силовых структурах одинаковыми для всех стран

Размер выданной квоты российским лыжникам несправедлив, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он отметил, что у них не должно возникнуть проблем с попаданием на Олимпийские игры.

Этот старт — возможность для наших лыжников отобраться на Олимпиаду. Не думаю, что у них возникнут с этим проблемы. Они сильные. Завтрашние соревнования станут знаковыми — мы давно не видели наших ребят в гонках с соперниками из других стран. Увидим, насколько российские лыжники готовы, чего от них ждать. Конечно, несколько лет паузы не могут не сказаться на форме, — сказал Свищев.

Свищев отметил, что во многих странах спортсмены имеют отношение к силовым структурам.

То, что каждый спортсмен должен доказывать свое право выступать тем, что он не член ЦСКА или «Динамо» — абсолютно несправедливо. Если уж такие правила, то пусть они будут одинаковыми для всех! В Германии тоже большое количество спортсменов имеет отношение к бундесверу. Но они сделали ограничения только для России и Белоруссии, — добавил депутат.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщала, что Савелий Коростелев после завершения этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени сразу полетит в Давос на Кубок мира. Как она пояснила, на состязания отправятся те россияне, у которых готовы визы.