Большунова отменяют после скандала: что происходит с лучшим лыжником России

29 ноября российский лыжник Александр Большунов нанес травму Александру Бакурову на этапе Кубка России. Какое наказание он получил, как отреагировали на это решение, с кем еще конфликтовал спортсмен — в материале NEWS.ru.

Что случилось между Большуновым и Бакуровым

Инцидент произошел после финиша полуфинального забега в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кировске. Находившийся на четвертой позиции Большунов, пытаясь выйти вперед, зацепился за идущего третьим Бакурова. По итогам гонки он занял последнее, шестое место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Находившийся у рекламного баннера Бакуров упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

Позднее Большунов опубликовал видеообращение, в котором извинился перед Бакуровым за инцидент. Он заявил, что больше не допустит такого поведения.

«Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России. Я считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить об инцидентах, которые произошли на трассе, но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и советую другим спортсменам так не делать», — сказал Большунов.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с NEWS.ru похвалил Александра за извинения перед Бакуровым.

«Он молодец. Я думаю, дисквалификации на один старт, которая была принята судейской коллегией, будет достаточно. Он извинился, можно сказать, дело закрыто. Это делает ему честь. Достойно признал свою ошибку. Не каждый человек это может сделать, тем более с его именем, перешагнул через свое эго. Я ему аплодирую. Большунов — спортсмен с большой буквы», — сказал Васильев.

Александр Бакуров на дистанции масс-старта на 10 км свободным стилем в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на Кубке России по лыжным гонкам в Кировске Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как российские лыжники отреагировали на инцидент с Большуновым и Бакуровым

Российская биатлонистка Виктория Метеля с юмором отреагировала на инцидент между Большуновым и Бакуровым.

«Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки», — сказала Метеля.

Бакуров заявил, что не ждет извинений от Большунова. По его словам, сожаления не изменят ситуацию и не отразятся на полученной травме.

«Я не выйду на гонку в воскресенье, даже если мне напишут сообщение, извинятся. Захочет — хорошо. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать», — отметил Бакуров.

Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелев отреагировал на извинения Большунова фразой «Лучше никак, чем так». Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у Большунова все смешалось в голове. По его мнению, с выдающихся людей спрос особый.

«В видео Большунова извинения были в начале, а в конечном итоге лыжня привела к храму. Сложно комментировать это, молодец, что выступил с обращением. Никто никаких подлянок Саше не собирается устраивать. Мы его сильно любим и уважаем, он икона стиля, должен оставаться на лыжне и за пределами таковым», — сказал Губерниев.

Также он заявил, что, если Большунова дисквалифицируют только в рамках гонки, это будет позором. Он подчеркнул, что санкции после скандала с Бакуровым должны быть более строгими.

«Александр Большунов за свое поведение должен понести серьезное наказание! Если только „дисквал“ в гонке — это позор!» — написал Губерниев.

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская связала неспортивное поведение Большунова с переживаниями, от которых «сносит крышу».

«Мне кажется, что накопившаяся критическая масса — сразу от всего: от отстранения, каких-то непрерывных болезней, приближающейся Олимпиады, понимания, что Игры через два месяца, а у тебя ровно ноль шансов туда поехать. <...> Все это настолько сильно кипит в мозгу спортсмена, что у человека в буквальном смысле срывает крышу», — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.

Тренер Большунова Юрий Бородавко заявил, что Бакуров не совсем честен в этой истории.

«Александр же не набросился на других, которые тоже бежали в этом забеге. Значит, у него были основания в отношении этого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена. Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Не верю в такое! Этот молодой человек не совсем честен», — сказал Бородавко.

Какое наказание получил Большунов по итогам инцидента

2 декабря состоялось экстренное заседание президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). По его итогам было принято решение отстранить Большунова от российских соревнований до полного восстановления Бакурова.

Поведение Большунова было недопустимым и привело к травме Бакурова, заявил NEWS.ru член президиума ФЛГР Сергей Крянин. По его мнению, в отношении олимпийского чемпиона было принято верное решение.

«Александр получил наказание за то, что происходило на трассе. Все члены президиума заявили, что такое поведение недопустимо. У Большунова не было злого умысла, но Бакуров не может выступать. Я считаю, что президиум ФЛГР принял правильное решение лишить активации RUS кода до полного восстановления Бакурова», — сказал Крянин.

Александр Большунов, Александр Бакуров и Никита Родионов (слева направо на первом плане) Фото: Роман Кручинин/РИА Новости

ФЛГР вынесла справедливое решение в инциденте с Большуновым, заявил в разговоре с NEWS.ru старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

«Большунов допустил серьезное нарушение, которое привело к травме человека. Это не должно было остаться безнаказанным, иначе это был бы плохой прецедент на будущее», — сказал Сорин.

ФЛГР могла бы ограничиться устным предупреждением, а не отстранять Большунова от соревнований, заявил NEWS.ru шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Роман Петушков. Он напомнил, что всех спортсменов иногда переполняют эмоции.

«Очень много спортсменов делали мне подлянки, целенаправленно ломали палки. Я не осуждаю Большунова. Его поступок получил огласку. Он неправильно поступил, но извинился. Разборки всегда были, есть и будут. Они могли бы обсудить этот эпизод, замять дело. Зачем после драки махать кулаками?» — сказал Петушков.

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский заявил NEWS.ru, что поступок Большунова, возможно, лишил Бакурова шансов на участие в Играх в Турине. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжных гонок (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе.

«Это справедливо. Своим агрессивным необдуманным поступком он подставил молодого спортсмена в самом начале сезона. Возможно, этот сезон стал бы для Бакурова определяющим, он бы стал подниматься по карьере. Для него сейчас важен каждый старт, он находился в хорошей форме. Неизвестно, сколько будет длиться его восстановление. Это решение более справедливое, чем изначальное, когда Большунова отстранили на одну гонку. Возможно, у Бакурова был шанс поехать на Олимпиаду. Сейчас это будет сделать проблематично. У Бакурова нет шансов восстановиться до Кубка мира в Давосе, который пройдет через 10 дней», — сказал Панжинский.

Александр Бакуров Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С каким российским лыжником конфликтовал Большунов

4 марта 2025 года во время полуфинала спринтерской гонки на чемпионате России в Казани Большунов наехал на лыжи Сергея Устюгова. Александра оштрафовали и показали желтую карточку. Устюгов одержал победу и стал пятикратным победителем чемпионата России в спринте. Позднее Сергей сказал, что на эмоциях замахнулся палкой на Большунова.

«Саше я сказал в грубой форме на финише: „Саня, ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?“ Это не первый случай, и я все время об этом говорил. Тут все было на эмоциях, я махнул палкой на него, этого делать не стоило, увижу его — извинюсь», — заявил Устюгов.

6 марта Большунов занял первое место в гонке на дистанции 10 км свободным стилем с раздельным стартом. На финише он отметил, что во время гонки «его никто не бил», поэтому удалось одержать победу. По словам Большунова, в соответствии с международными правилами Устюгова отстранили бы от соревнований из-за удара палкой.

«На спринте был удар палкой в спину, было рассечение — так нельзя. По международным правилам человека, который бьет палкой и наносит повреждение, не просто дисквалифицировали бы в конкретной гонке, но и на энное количество гонок отстранили бы», — сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что не может не злиться, «когда тебя просто убирают с финала спринта, а тому, кто бьет палкой, — ничего». После этих слов Устюгов заявил, что забрал бы назад извинения перед Большуновым. По его словам, такие конфликты постоянно случаются в лыжных гонках.

«Ситуация не новая, она немножко растиражирована и раздута журналистами. Да, есть небольшой конфликт. Разный характер, разные группы, два лидера. Любой чемпион ревностно относится к любому претенденту на его место. Когда говорят, что лучший — Большунов или Устюгов, их это цепляет. Они хотят побеждать, раззадоривают друг друга, наверное, иногда на излишних эмоциях. Может быть, их отношения не дружеские, но тем не менее они в рамках приличия», — говорил Панжинский о конфликте спортсменов в интервью NEWS.ru.

