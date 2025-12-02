ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований Член президиума ФЛГР Крянин заявил о правильном решении в отношении Большунова

Поведение Александра Большунова на этапе Кубка России в Кировске было недопустимым и привело к травме лыжника Александра Бакурова, заявил NEWS.ru член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. По его мнению, в отношении олимпийского чемпиона было принято верное решение.

Александр получил наказание за то, что происходило на трассе. Все члены президиума заявили, что такое поведение недопустимо. У Большунова не было злого умысла, но это столкновение привело к травме Бакурова, он не может выступать. Я считаю, что президиум ФЛГР принял правильное решение лишить активации RUS кода до полного восстановления Бакурова, — сказал Крянин.

29 ноября гонка завершилась падением Большунова после борьбы с Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым. Позднее стало известно, что Большунов не сможет принимать участие во всероссийских соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова.