Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени Большунов вошел в заявочный лист на этап Кубка России в Тюмени

После скандала и дисквалификации трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые включен в заявку на официальные соревнования — этап Кубка России в Тюмени, сообщили на сайте Федерации лыжных гонок России. В этой же гонке на 20 км классическим стилем примет участие и его коллега-оппонент Александр Бакуров.

Большунов получил в заявочном листе 15-й номер, а Бакуров будет стартовать под 36-м номером. Второй этап Кубка России проходит в Тюмени с 4 по 7 декабря.

Ранее Большунов опубликовал видеообращение, в котором извинился перед Александром Бакуровым за инцидент в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске. Он заявил, что больше не допустит такого поведения.

До этого гонка завершилась падением Большунова после борьбы с Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым.

Кроме того, старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Большунов не будет допущен к участию во всероссийских соревнованиях до полного восстановления здоровья Бакурова.