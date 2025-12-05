Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках

Т-Бизнес и торговый комплекс «Садовод» установили рекорд России и БРИКС по гонкам на продуктовых тележках. Праздничные заезды прошли 4 декабря в честь Дня онлайн-предпринимателя. Т-Бизнес уже третий год подряд традиционно проводит гонки на тележках, чтобы объединить участников рынка цифровой торговли. За это время мероприятие превратилось в полноценное отраслевое событие за счет поддержки крупнейших компаний e-commerce и ретейла.

Гонки прошли в несколько этапов и охватили разные площадки. Рекордный заезд состоялся на территории ТК «Садовод». Участие в нем приняли 300 человек — соревнования проходили в формате команд по три человека. Один участник находился в тележке, а двое других управляли ей. Длина трассы составила 300 метров, а продолжительность заезда — практически шесть минут. Рекорд вошел в «Книгу рекордов России», а также был зарегистрирован независимым и постоянно действующим международным регистратором рекордов и выдающихся достижений стран БРИКС и БРИКС+ Brics record.

Вместе с участниками рынка мы поддерживаем профессиональный праздник e-commerce третий год подряд. Формат гонок на тележках стал способом объединить профессиональное сообщество, выразить признательность онлайн-предпринимателям и дать им небольшую передышку в период повышенной нагрузки ноябрьских распродаж и предновогоднего сезона. Новый рекорд России и рекорд БРИКС доказывают: e-commerce — это не только технологии и процессы, но и люди, которые формируют отрасль, — отметил руководитель Т-Бизнеса по работе с селлерами Андрей Казаков.

