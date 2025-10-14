Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:28

Российские банки создадут новую платежную систему без карт

В России разрабатывают новую платежную систему без банковских карт

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сбер», «Альфа-банк» и «Т-банк» начали оформлять новую платежную систему, которая не предполагает физических карт, сообщили в РБК. Она позволит сконцентрироваться на развитии платежей QR-кодами, за счет биометрии и Bluetooth, уточнили журналисты.

По информации издания, инвестиции в проект могут составить порядка 10 млрд рублей. Рассчитывается, что новая платежная система не рассчитана на конкуренции с картами «Мир». С помощью проекта банки хотят повысить комиссионные доходы и ограничить переток прибыли к маркетплейсам, подчеркнули журналисты.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в России с декабря текущего года могут быть установлены лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один клиент. По его словам, Банк России поддержал данное предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством.

Запрос на подобные ограничения возник в связи с ростом случаев мошенничества и дроппинга, когда злоумышленники оформляют множество карт на подставных лиц. По данным ЦБ, дропперы зачастую имеют счета и карты в 30 и более банках.

банки
платежные системы
проекты
инвестиции
