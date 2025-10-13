Россиян ждет лимит на банковские карты В России с декабря могут ввести ограничения на количество банковских карт

В России с декабря текущего года могут быть установлены лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один клиент, сообщил «Известиям» глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банк России поддержал данное предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством и пресечения деятельности дропперов.

По словам парламентария, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил, что неожиданное пополнение счета от незнакомого человека является серьезным поводом для беспокойства. По его словам, такие переводы бывают частью преступных схем.

До этого глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.