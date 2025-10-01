Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиян предупредили об опасности переводов на карту от неизвестных

Финансист Мехтиев: ошибочные переводы на карту от незнакомцев нельзя возвращать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неожиданное пополнение счета от незнакомого человека является серьезным поводом для беспокойства, заявил агентству ПРАЙМ генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, такие переводы бывают частью преступных схем.

Злоумышленники начинают требовать срочно вернуть средства. Они нагнетают панику, чтобы жертва приняла поспешное решение.

Нельзя этому поддаваться и действовать в суматохе, возьмите время на обдумывание, — предостерег Мехтиев.

Он посоветовал не переводить деньги по первому требованию. Мехтиев предложил немедленно обратиться в службу поддержки своего банка и действовать строго в соответствии с полученными инструкциями.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники чуть не обманули супругу главы ДНР Дениса Пушилина. Как рассказал руководитель региона, злоумышленники искусно использовали психологические уловки, чтобы втереться к ней в доверие. Супруга Пушилина уже возле финансового учреждения осознала, что с ней беседуют преступники, и не поддалась на провокацию.

До этого в Петербурге пожилой доктор наук передал курьеру мошенников более 15 млн рублей якобы для защиты накоплений. Известно, что преступники поддерживали с ним связь в течение 10 дней.

