30 сентября 2025 в 11:58

В Петербурге доктор наук передал курьеру мошенников более 15 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает аферистов, которые убедили пожилого мужчину передать им свыше 15 млн рублей якобы для защиты накоплений, передает пресс-служба регионального управления МВД. Известно, что преступники поддерживали с ним связь в течение 10 дней.

По данным следствия, с 16 по 26 сентября пенсионеру регулярно звонили неизвестные. Представляясь сотрудниками различных структур, они утверждали, что с его банковскими счетами происходят сомнительные операции. Как пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», жертвой мошенников стал доктор физико-математических наук.

В результате словесных действий неизвестных пенсионер передал курьеру 15 260 220 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что мошенники под видом арендодателей массово рассылают арендаторам сообщения с просьбой перечислить оплату за жилье на «новые» реквизиты. После перевода преступники перестают выходить на связь. Жертвой уже стала медсестра, которая лишилась более 30 тыс. рублей.

