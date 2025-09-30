Снимающие жилье россияне рискуют попасться на новую схему мошенников

Мошенники, выдавая себя за арендодателей, рассылают арендаторам сообщения с просьбой перечислить плату за жилье по «новым» реквизитам, передает РИА Новости со ссылкой на МВД. После перевода деньги уходят злоумышленникам, а связь с ними обрывается.

Так, в одном из регионов пострадавшей стала медсестра, которой пришло сообщение якобы от собственника квартиры. Она перевела более 30 тыс. рублей, поверив поддельному уведомлению.

Также стало известно, что мошенники начали представляться полицейскими и запугивать граждан уголовной ответственностью за переводы средств и продажу квартиры «украинскому террористу». Злоумышленники ссылаются на некую «генеральную доверенность».

До этого киберэксперт Павел Мизинов рассказал, что мошенники получают личные данные пользователей из онлайн-платформ, которые регулярно взламывают хакеры. Полученную в ходе утечки информацию злоумышленники, как правило, приобретают на просторах даркнета. Еще один источник информации — это сами пользователи, которые оставляют в Сети много подробностей о себе.