Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:39

Стало известно, сколько конфет можно съесть в день без вреда здоровью

Эндокринолог Поляков: в день допустимо съесть всего две или три конфеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В сутки допустимо съесть всего две или три конфеты — в противном случае злоупотребление сладостями чревато проблемами с зубами и нарушениями метаболизма, заявил aif.ru эндокринолог Антон Поляков. Он уточнил, что американские медики установили условную норму сладостей для взрослых — 150 килокалорий в сутки. Для детей этот показатель еще меньше.

150 килокалорий в пересчете на кондитерские изделия это составляет всего две или три конфеты в день, в зависимости от их размера и состава. Эксперты здесь единогласны: со сладостями действует правило — «Чем меньше, тем лучше», — высказался Поляков.

По его словам, злоупотребление сладким чревато целым рядом проблем: от кариеса до ожирения и риска развития сахарного диабета. Ключевая опасность в том, что дети зачастую неспособны самостоятельно контролировать количество съедаемых сладостей.

Ранее диетолог Татьяна Залетова заявила, что употребление переработанного мяса и трансжиров — выпечки, фастфуда и чипсов — повреждает стенки сосудов. Кроме того, опасны сладкие напитки и конфеты — они повышают уровень глюкозы крови и снижают эластичность сосудов.

дети
сладости
здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, можно ли пить шампанское на Красной площади
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.