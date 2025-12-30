Стало известно, сколько конфет можно съесть в день без вреда здоровью

В сутки допустимо съесть всего две или три конфеты — в противном случае злоупотребление сладостями чревато проблемами с зубами и нарушениями метаболизма, заявил aif.ru эндокринолог Антон Поляков. Он уточнил, что американские медики установили условную норму сладостей для взрослых — 150 килокалорий в сутки. Для детей этот показатель еще меньше.

150 килокалорий в пересчете на кондитерские изделия это составляет всего две или три конфеты в день, в зависимости от их размера и состава. Эксперты здесь единогласны: со сладостями действует правило — «Чем меньше, тем лучше», — высказался Поляков.

По его словам, злоупотребление сладким чревато целым рядом проблем: от кариеса до ожирения и риска развития сахарного диабета. Ключевая опасность в том, что дети зачастую неспособны самостоятельно контролировать количество съедаемых сладостей.

Ранее диетолог Татьяна Залетова заявила, что употребление переработанного мяса и трансжиров — выпечки, фастфуда и чипсов — повреждает стенки сосудов. Кроме того, опасны сладкие напитки и конфеты — они повышают уровень глюкозы крови и снижают эластичность сосудов.