Названы семь автомобилей, способных проехать более 1 млн км AutoCar: седаны Lexus LS 400 и Saab 900 SPG способны проехать более 1 млн км

Седаны Lexus LS 400 и Saab 900 SPG способны проехать более 1 млн км, следует из рейтинга журнала AutoCar. Там отметили, что под капотом первого автомобиля, в частности, установлена 4,0-литровая бензиновая «восьмерка» 1UZ-FE.

В журнале отметили, что дизельный седан Mercedes-Benz 240D 1981 года выпуска проехал уже 2 млн км. В список машин с надежным мотором, которые могут преодолеть более 1 млн км, также вошли Chevrolet Silverado, Hyundai Elantra, BMW 325i и Honda Accord IV.

