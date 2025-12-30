Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:03

Названы семь автомобилей, способных проехать более 1 млн км

AutoCar: седаны Lexus LS 400 и Saab 900 SPG способны проехать более 1 млн км

Lexus LS 400 Lexus LS 400 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Седаны Lexus LS 400 и Saab 900 SPG способны проехать более 1 млн км, следует из рейтинга журнала AutoCar. Там отметили, что под капотом первого автомобиля, в частности, установлена 4,0-литровая бензиновая «восьмерка» 1UZ-FE.

В журнале отметили, что дизельный седан Mercedes-Benz 240D 1981 года выпуска проехал уже 2 млн км. В список машин с надежным мотором, которые могут преодолеть более 1 млн км, также вошли Chevrolet Silverado, Hyundai Elantra, BMW 325i и Honda Accord IV.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что продажи подержанных электроавтомобилей в России выросли за год на 36% — в ноябре россияне купили 1,6 тыс. машин, что более чем на треть больше показателей ноября 2024-го. При этом отмечается, что в сравнении с прошлым месяцем продажи таких авто, наоборот, упали на 27%.

До этого южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране 36 товарных знаков. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, которые автопроизводитель оформил в июле — сентябре 2024 года.

автомобили
моторы
рейтинги
автопробеги
