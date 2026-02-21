Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 15:33

Водителям напомнили о неочевидном штрафе во дворе

Эксперт ЖКХ Бондарь: за стоянку с включенным мотором во дворе грозит штраф

Автомобили на парковке во дворе дома Автомобили на парковке во дворе дома Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За остановку с включенным мотором во дворе дольше пяти минут грозит штраф, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, излишний шум транспорта на придомовых территориях может обойтись в 500 рублей.

Шум от транспортных средств во дворах и на придомовых территориях регулируется как нормами о тишине, так и правилами дорожного движения. Основная возможная проблема: владельцы мотоциклов и автомобилей с модифицированным выхлопом, которые намеренно «газуют» на месте. Ответственность за использование транспорта, уровень шума которого превышает нормативы (для легковых авто и мотоциклов это 96 дБА) составляет 500 рублей (или предупреждение). Кроме того, запрещено стоять с включенным мотором во дворе дольше пяти минут. За нарушение может быть штраф в размере 1500 рублей, — заявил он.

Ранее советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова заявила, что россиян могут привлечь к ответственности, если их бытовая техника издает слишком громкий шум. К примеру, миксеры или кухонные комбайны могут стать причиной претензий, если уровень издаваемого ими звука превышает допустимые нормы.

