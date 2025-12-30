Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:15

Стройфирму оштрафовали на 70 млн рублей за подкуп миграционного инспектора

Суд в Москве оштрафовал строительную компанию за подкуп миграционного инспектора

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бутырский районный суд Москвы оставил в силе решение о штрафе в размере 70 млн рублей в отношении строительной компании ООО «СТР Констракшн», сообщает ТАСС. Организация признана виновной в незаконных выплатах миграционному инспектору с целью уклонения от проверок на своих объектах.

Бутырским районным судом в апелляционном порядке рассмотрена жалоба на постановление мирового судьи судебного участка Северного района города Москвы, которым ООО «СТР Констракшн» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица должностному лицу в крупном размере), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 млн рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

Инстанция подтвердила решение мирового судьи. В суде уточнили, что основанием для привлечения компании к ответственности стали систематические незаконные выплаты, которые осуществлялись от имени организации. Главный инженер предприятия ежемесячно передавал старшему инспектору подразделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве денежные средства в размере от 150 тыс. до 470 тыс. рублей за отказ от проведения проверок на строительных объектах.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами. По его словам, его надо ввести на всех пунктах пропуска через границы России.

мигранты
штрафы
строители
Москва
